Італія

"Стара синьйора" хоче виручити за футболіста 20 мільйонів євро.

Нападник туринського Ювентуса Душан Влахович може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного серба зацікавлені два клуби англійської Прем'єр-ліги, які вже звернулися до "старої синьйори" з приводу можливого трансферу.

Раніше була інформація, що гравцем дуже активно цікавиться Мілан, а сам Ювентус виставив Душана на трансферний ринок із цінником у 20 мільйонів євро.

Минулого сезону Влахович провів 44 матчі, в яких забив 17 голів та віддав п'ять гольових передач.