Испания

Французский специалист в очередной раз вписал свое имя в историю мадридского Реала.

Мадридский Реал в рамках матча 10-го тура чемпионата Испании сыграл в безголевую ничью с Барселоной.

Этот матч стал для Зинедина Зидана всего пятым в тренерской карьере на Камп Ноу. При этом, во всех пяти матчах хозяева не смогли сломить "королевский клуб". В апреле 2016 года Реал победил 2:1, а в декабре того же года сыграл вничью 1:1.

Летом 2017 в рамках Суперкубка Испании Реал Зидана переиграл Барсу на Камп Ноу со счетом 3:1, а в 2018 году свел матч в столице Каталонии к ничьей 2:2.

Оба поражения Зидану Барселона нанесла на Сантьяго Бернабеу.

Отметим, что никогда ранее в истории мадридского Реала не было тренера, который сумел бы пять раз кряду уехать из Камп Ноу "небитым".

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