Лионель Месси возглавил гонку лучших бомбардиров чемпионата Испании, прервал свою двухматчевую безголевую серию, а также внес немалый вклад в очередную победу своей команды (4:1).
Барселона — Алавес, Getty Images
21 декабря 2019, 18:56
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Барселона — Алавес 4:1
Голы: Гризманн, 14, Артуро Видаль, 45, Месси, 69, Суарес, 75 (пен.) — Понс, 56
Барселона: тер Штеген — Роберто (Семеду, 85), Пике, Умтити, Альба — Артуро Видаль, Бускетс (де Йонг, 79), Аленья — Месси, Суарес (К. Перес, 85), Гризманн.
Алавес: Пачеко — Агуиррегабирия, Эли, Химо, Дуарте — Алейш Видаль (Берк, 88), Муньос (Риоха, 53), Понс, Гарсия, Вакасо (Хоселу, 69) — Л. Перес.
Предупреждения: Умтити, Альба — Алейш Видаль, Вакасо, Агуиррегабирия.