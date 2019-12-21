В рамках 18-го тура чемпионата Испании Барселона принимала на своем поле Алавес. 

Подопечные Эрнесто Вальверде уверенно обыграли своего соперника и ушли на рождественскую паузу. 

Обзор матча

Барселона — Алавес 4:1
Голы: Гризманн, 14, Артуро Видаль, 45, Месси, 69, Суарес, 75 (пен.) — Понс, 56

Барселона: тер Штеген — Роберто (Семеду, 85), Пике, Умтити, Альба — Артуро Видаль, Бускетс (де Йонг, 79), Аленья — Месси, Суарес (К. Перес, 85), Гризманн.

Алавес: Пачеко — Агуиррегабирия, Эли, Химо, Дуарте — Алейш Видаль (Берк, 88), Муньос (Риоха, 53), Понс, Гарсия, Вакасо (Хоселу, 69) — Л. Перес.

Предупреждения: Умтити, Альба — Алейш Видаль, Вакасо, Агуиррегабирия. 