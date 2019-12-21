Испания

Форвард Барселоны отметился очередным забитым мячом в этом году.

Барселона в рамках очередного матча чемпионата Испании оказалась гораздо сильнее Алавеса, отправив в его ворота четыре гола.

Один из них был на счету Лионеля Месси, который отметился во втором тайме ударом из-за пределов штрафной.

Для аргентинца этот гол стал уже 50-м в 2019 календарном году.

За последние десять лет, Месси девять раз сумел "пробить" этот гроссмейстерский показатель. Лишь в 2013 году Лео забил меньше 50 голов, но даже тогда их было много — 45.

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