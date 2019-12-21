Зозуля отыграл полный матч против Эльче

Испания

Форвард Альбасете Роман Зозуля провел поединок против Эльче в 21-м туре Сегунды.

Роман Зозуля вышел в стартовом составе на матч Сегунды против Эльче. Украинский форвард отыграл все 90 минут на поле.

Таким образом, Зозуля впервые вышел на поле скандального матча против Райо Вальекано.

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Альбасете – Эльче 0:1

Гол: Касми, 74.

Ранее Зозуля впервые выступил с заявлением после инцидента с фанатами Райо.