Зозуля отыграл полный матч против Эльче

Форвард Альбасете Роман Зозуля провел поединок против Эльче в 21-м туре Сегунды.
РОМАН ЗОЗУЛЯ, ФОТО: ФК АЛЬБАСЕТЕ
21 декабря 2019, 19:59
Роман Зозуля вышел в стартовом составе на матч Сегунды против Эльче. Украинский форвард отыграл все 90 минут на поле.
Таким образом, Зозуля впервые вышел на поле скандального матча против Райо Вальекано.
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Альбасете – Эльче 0:1
Гол: Касми, 74.
Ранее Зозуля впервые выступил с заявлением после инцидента с фанатами Райо.
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