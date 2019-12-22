Испания

Похоже, "папугаи" вновь готовятся поменять тренера.

Как утверждает Sport.es, руководство Эспаньола в ближайшее время планирует уволить главного тренера команды Пабло Мачина.

Напомним, испанский специалист возглавил каталонцев два месяца назад, заменив на этом посту Давида Гальего, но результаты "папугаев" при новом наставнике не улучшись.

Мачин добыл во главе Эспаньола в Примере лишь одну победу, а последний матч чемпионата команда проиграла прямому конкуренту в борьбе за выживание — Леганесу (0:2).

Каталонцы продолжают единолично занимать последнее место, имея в своем активе лишь 10 очков.