Испания

Бразилец получил повреждение лица.

Защитник мадридского Реала Эдер Милитан повредился в матче с Атлетиком (0:0) в 18-м туре Примеры, сообщает портал Football Espana.

Милитан вышел в стартовом составе Реала, но был вынужден покинуть поле в середине второго тайма после удара по лицу со стороны нападающего Кенана Кодро. Бразилец хотел вернуться после получения медицинской помощи, но клубные врачи решили, что ему не стоит продолжать игру.

Степень серьезности травмы 21-летнего игрока пока остается неизвестной.

В текущем сезоне Милитан провел 8 поединков в футболке "сливочных", не отличившись результативными действиями.

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