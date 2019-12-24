Больше футбольных легенд заработал только боксер Флойд Мэйвезер.
Лионель Месси и КРиштиану Роналду, Getty Images
24 декабря 2019, 14:43
Самым высокооплачиваемым спортсменом в период с 2010 по 2019 год стал боксер Флойд Мэйвезер, заработавший 915 млн долларов, сообщает Forbes. Более 500 млн Флойд заработал благодаря двум боям – против Мэнни Пакьяо и Конора Макгрегора.
Следом за боксером расположились футбольные "боги" Криштиану Роналду (800 млн долларов) и Лионель Месси (750 млн).
Аргентинец стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2019 году со 127 млн долларов, из которых 92 млн он получил от Барселоны.
Также в список вошли:
10. Льюис Хэмилтон (Формула-1) – 400 млн долларов
9. Кэвин Дюрант (баскетбол) – 425
8. Мэнни Пакьяо (бокс) – 435
7. Фил Микельсон (гольф) – 480
6. Тайгер Вудс (гольф) – 615
5. Роджер Федерер (теннис) – 640
4. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) – 680
3. Лионель Месси (футбол) – 750
2. Криштиану Роналду (футбол) – 800
1. Флойд Мэйвезер (бокс) – 915.
Тройку самых высокооплачиваемых спортивных команд в мире в прошлом году составили Барселона, Реал и Ювентус.