Испания

Больше футбольных легенд заработал только боксер Флойд Мэйвезер.

Самым высокооплачиваемым спортсменом в период с 2010 по 2019 год стал боксер Флойд Мэйвезер, заработавший 915 млн долларов, сообщает Forbes. Более 500 млн Флойд заработал благодаря двум боям – против Мэнни Пакьяо и Конора Макгрегора.

Следом за боксером расположились футбольные "боги" Криштиану Роналду (800 млн долларов) и Лионель Месси (750 млн).

Аргентинец стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2019 году со 127 млн долларов, из которых 92 млн он получил от Барселоны.

Также в список вошли:

10. Льюис Хэмилтон (Формула-1) – 400 млн долларов

9. Кэвин Дюрант (баскетбол) – 425

8. Мэнни Пакьяо (бокс) – 435

7. Фил Микельсон (гольф) – 480

6. Тайгер Вудс (гольф) – 615

5. Роджер Федерер (теннис) – 640

4. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) – 680

3. Лионель Месси (футбол) – 750

2. Криштиану Роналду (футбол) – 800

1. Флойд Мэйвезер (бокс) – 915.

Тройку самых высокооплачиваемых спортивных команд в мире в прошлом году составили Барселона, Реал и Ювентус.