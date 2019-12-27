Италия

Полузащитник Артуро Видаль, намеренный покинуть Барселону, может оказаться не в Милане, а в Турине.

Несмотря на информацию о том, что Артуро Видаль уже принял предложение Интера, Ювентус может перехватить полузащитника Барселоны.

Представители чемпиона Италии уже связывались с чилийцем, утверждает Джанлука Ди Марцио, правда, не сообщает о результатах переговоров.

Бывший игрок Коло-Коло (56 матчей во всех турнирах, 5 голов) и Байера (144, 21) уже выступал за Ювентус с 2011-го по 2015 годы (171, 48), после чего перебрался в Баварию (123, 22), а затем в Барселону (72, 8).

Кроме Видаля, Интер намерен в январе усилиться защитником Пармы Маттео Дармианом и нападающим Челси Оливье Жиру.

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