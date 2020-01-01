Нервионцы нацелились на хавбека ПСЖ.
Юлиан Дракслер, Getty Images
01 января 2020, 12:52
Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер попал в сферу интересов Севильи, информирует издание AS.
Испанский клуб планирует укрепить состав в зимнее трансферное окно и попытается арендовать атакующего хавбека до конца сезона. Немец не имеет регулярной игровой практики в парижском клубе, и руководство "рохибланкос" хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы переманить его в январе.
Действующий контракт Дракслера с ПСЖ рассчитан до июня 2021 года.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 8 поединков в футболке парижан, отличившись двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что в подписании Дракслера также заинтересована Герта.
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