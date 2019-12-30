Испания

"Матрасники" проявляют интерес к конголезскому форварду.

Нападающий Бейцзин Гоань Седрик Бакамбу попал в сферу интересов Атлетико, информирует издание Mundo Deportivo.

Мадридский клуб намерен укрепить линию нападения в январе и может подписать конголезского форварда. Руководство "матрасников" рассматривает 28-летнего игрока в качестве альтернативы Эдинсону Кавани, которого ПСЖ может не отпустить зимой.

Бакамбу перешел в Бейцзин Гоань в январе 2018-го из Вильярреала за 40 млн евро. В минувшем сезоне нападающий провел 26 поединков, забив 16 голов и совершив 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что Атлетико также проявляет интерес к Пако Алькасеру из Боруссии Д.

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