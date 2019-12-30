Испания

"Матрасники" готовы сделать предложение по испанскому форварду.

Атлетико заинтересован в подписании нападающего Пако Алькасера и готов начать переговоры с дортмундской Боруссией.

Как сообщает издание Marca, "матрасники" хотят подписать испанского форварда на правах аренды до конца сезона и включить в сделку опцию выкупа за 30 миллионов евро. Действующий контракт нападающего со "шмелями" рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 15 поединков в футболке "желто-черных", отличившись семью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Атлетико также проявляет интерес к Дрису Мертенсу.

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