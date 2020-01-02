Димитри Фулькье вновь перебрался в чемпионат Испании.
ДИМИТРИ ФУЛЬКЬЕ, ФОТО GETTY IMAGES
02 января 2020, 14:49
Димитри Фулькье перешел из Уотфорда в Гранаду на правах аренды, сообщает официальный твиттер-аккаунт испанской команды.
Защитник ранее уже выступал за Гранаду. На его счету 98 матчей, в которых удалось отметиться 4 голами и 9 ассистами.
Димитри Фулькье в этом сезоне отыграл лишь пять поединков в футболке Уотфорда, два из которых припали на Кубок лиги.
Отметим, что Уотфорд, в свою очередь, интересуется левым защитником Милана Рикардо Родригесом.