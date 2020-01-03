Испания

Голкипер Барселоны травмировал правое колено.

Вратарь каталонской Барселоны Марк-Андре тер Штеген не сможет помочь своей команде в матче 19-го тура испанской Ла Лиги против Эспаньола, который состоится четвертого января.

Как сообщает AS, ссылаясь на Què T'hi Jugues de SER Catalunya, немецкий голкипер повредил сухожилие правого колена, и сейчас он проходит курс лечения.

Медицинская служба "сине-гранатовых" попытается сделать так, чтобы тер Штеген сыграл в матче Суперкубка Испании с Атлетико, поэтому его появления на поле против Эспаньола ожидать не стоит.

Ранее сообщалось, что Барселона продлит контракт с тер Штегеном. Текущий его контракт действителен до лета 2022 года.

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