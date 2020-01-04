Вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.
Хетафе - Реал Мадрид, Getty Images
04 января 2020, 20:35
В матче 19-го испанской Ла Лиги Хетафе принимал на своем поле мадридский Реал.
Подопечные Зинедина Зидана разгромили соперника, забив в его ворота три безответных мяча.
Хетафе — Реал 0:3
Голы: Сория, 34 (в свои ворота), Варан, 53, Модрич, 90+6
Хетафе: Сория – Суарес, Кабрера, Даконам, Ньом (Ндиайе, 81) – Фажр (Молина, 60), Максимович, Арамбарри, Кукурелья – Мата (Портильо, 80), Анхель
Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Милитан, Менди – Кроос (Вальверде, 71), Каземиро, Модрич – Иско (Винисиус, 71), Бэйл — Бензема (Йович, 81)
Предупреждения: Ньом, Суарес, Портильо — Йович, Менди