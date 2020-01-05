Испания

Француз прокомментировал успех "сливочных".

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан поделился своим мнением о победе над Хетафе (3:0) в 19-м туре Примеры.

"Против Хетафе всегда сложно играть. Мы знали, что будет сложно, но мы смогли добиться победы, и это очень важно.

В борьбе с ожидающими нас вызовами важно начать хорошо, потому что мы знаем, насколько тяжело выиграть лигу.

Игроки заслужили победу, так как мы с первых минут играли хорошо", – приводит слова Зидана издание Marca.

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