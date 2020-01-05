Испания

Уругваец прокомментировал ничью в каталонском дерби.

Нападающий Барселоны Луис Суарес поделился своим мнением о результате матча с Эспаньолом (2:2) в 19-м туре Примеры.

"Нам удалось выйти вперед по ходу матча, но мы упустили два очка, и мы должны принимать это во внимание. Даже если бы мы выиграли матч, у нас было бы много аспектов, над которыми нужно работать.

У нас есть несколько дней, чтобы подготовиться к Суперкубку Испании, нас ждет сложный матч с Атлетико.

Чтобы выиграть трофей, нам нужно улучшать свою игру быстрыми темпами", – рассказал Суарес в интервью изданию Marca.

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