Испания

Каталонцы объявили состав на предстоящий турнир.

Барселона определилась с заявкой на Суперкубок Испании, который пройдет в Саудовской Аравии, сообщает официальный твиттер клуба.

Главный тренер Эрнесто Вальверде включил в заявку 22 футболиста. Не нашлось места в списке травмированным Марку Андре тер Штегену и Усману Дембеле. Также не отправится с командой и полузащитник Артур, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Вратари: Нето, Иньяки Пенья, Тенас;

Защитники: Семеду, Пике, Тодибо, Лангле, Альба, Умтити, Фирпо, Ваге, Араухо;

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Серджи Роберто, де Йонг, Видаль, Карлес Перес, Пуч, Фати, Кольядо;

Нападающие: Суарес, Месси, Гризманн.

В рамках полуфинала Суперкубка Испании Барселоне предстоит сыграть с Атлетико 9 января.

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