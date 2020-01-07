Каталонцы объявили состав на предстоящий турнир.
Марк Андре тер Штеген, Getty Images
07 января 2020, 14:47
Барселона определилась с заявкой на Суперкубок Испании, который пройдет в Саудовской Аравии, сообщает официальный твиттер клуба.
Главный тренер Эрнесто Вальверде включил в заявку 22 футболиста. Не нашлось места в списке травмированным Марку Андре тер Штегену и Усману Дембеле. Также не отправится с командой и полузащитник Артур, который продолжает восстанавливаться после травмы.
Вратари: Нето, Иньяки Пенья, Тенас;
Защитники: Семеду, Пике, Тодибо, Лангле, Альба, Умтити, Фирпо, Ваге, Араухо;
Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Серджи Роберто, де Йонг, Видаль, Карлес Перес, Пуч, Фати, Кольядо;
Нападающие: Суарес, Месси, Гризманн.
В рамках полуфинала Суперкубка Испании Барселоне предстоит сыграть с Атлетико 9 января.
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