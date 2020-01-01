Испания

Бразилец пропустит еще около месяца из-за травмы.

Полузащитник Барселоны Артур Мело продолжает восстановление после травмы и пока не готов вернуться на поле.

Как сообщает издание AS, бразильский хавбек принимает участие в тренировках, но пробудет в лазарете до конца января.

Артур получил повреждение бедра в начале декабря и с тех пор не выходил на поле. Изначально предполагалось, что центральный полузащитник вернется в начале января, однако его восстановление затягивается.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 12 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

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