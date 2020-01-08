Испания

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на полуфинальную встречу Суперкубка Испании.

Во втором полуфинальном поединке Суперкубка Испании Барселона сыграет с Атлетико.

Преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Эрнесто Вальверде. Так, коэффициент Parimatch на победу "сине-гранатовых" составляет 2,1, на ничью – 3,5, а на победу "матрасников" – 3,7.

Хороший коэффициент предлагается на то, что команды отметятся двумя и менее голами. Поставить на такой исход можно с показателем 1,84.

Любителей нестандартных прогнозов может заинтересовать ставка "Месси забьёт гол и результат матча: победа Барселоны". Коэффициент — 3,55.

Матч Барселона — Атлетико начнется в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.