Испания

Форвард Барселоны Лионель Месси записал на свой счет очередной гол в ворота "матрасников".

В полуфинале Суперкубка Испании Атлетико сумел обыграть Барселону.

На 51-й минуте игры голом отличился Лионель Месси. Для 32-летнего футболиста это 31-й гол в ворота Атлетико.

В след за Месси, больше в воротах мадридской команды расписывались лишь Криштиану Роналду (25 голов) и Тельмо Сарра (23 гола).

Ранее сообщалось, что Атлетико забил три гола в ворота Барселоны — впервые при Симеоне.

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