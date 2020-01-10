Форвард Барселоны Лионель Месси записал на свой счет очередной гол в ворота "матрасников".
Лионель Месси, Getty Images
10 января 2020, 00:16
В полуфинале Суперкубка Испании Атлетико сумел обыграть Барселону.
На 51-й минуте игры голом отличился Лионель Месси. Для 32-летнего футболиста это 31-й гол в ворота Атлетико.
В след за Месси, больше в воротах мадридской команды расписывались лишь Криштиану Роналду (25 голов) и Тельмо Сарра (23 гола).
Ранее сообщалось, что Атлетико забил три гола в ворота Барселоны — впервые при Симеоне.
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