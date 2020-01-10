В рамках полуфинального матча Суперкубка Испании Атлетико сумел одержать верх над Барселоной.

После игры на поле выбежал болельщик, который схватил двумя руками 32-летнего футболиста. Кто-то из персонала Атлетико пытался помочь вырваться Месси, однако затем служба безопасности оттащила мужчину от Лионеля.

Ранее сообщалось, что Месси забил 31-й гол в ворота Атлетико — больше всех. 

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