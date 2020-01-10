Симеоне: Барселона — одна из лучших команд мира

Испания

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне — о матче против Барселоны.

В полуфинале Суперкубка Испании Атлетико сумел вырвать победу у каталонской команды.

"Мы победили лучшую команду по владению мячом и игре в атаке. После 75-й минуты мы показали когти, появилась вера и желание – то, что характеризует Атлетико. У нас появилось ощущение, если нам удастся сравнять счет, то сможем вырвать победу".

"Барселона – одна из лучших команд мира, как Манчестер Сити, мадридский Реал. Они на шаг впереди других. Мы отлично сыграли в заключительные 15 минут игры и заслужили эту радость – сыграть в финале Суперкубка Испании".

"Наш второй гол свел на нет усилия соперника. Выход Льоренте и смена позиции Корреа придали нам сил, в последние минуты мы здорово проявили себя".

"Дерби с Реалом? Зидан – фантастический тренер, он идеально подходит мадридской команде. Это мощный соперник", — приводит слова Диего Симеоне AS.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Атлетико – Барселона.