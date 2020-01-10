Испания

Форвард "сине-гранатовых" прокомментировал исход поединка в Суперкубке Испании.

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн поделился своим мнением о поражении от Атлетико (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании.

"Думаю, мы проиграли из-за собственных ошибок, у них появились возможности в конце. Это стоило нам победы, мы должны усердно работать, чтобы продолжать.

Мы все ошибались. Я отдал плохой пас, после чего они смогли забить. Такие ошибки могут стоить нам победы в Лиге чемпионов или титула в Ла Лиге", – приводит слова Гризманна издание Marca.

Ранее сообщалось, что Гризманн забил в ворота Атлетико впервые с момента перехода в Барселону.

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