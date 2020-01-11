Испания

Полузащитник проведет вторую половину в чемпионате Испании.

Официальный твиттер Фиорентины подтвердил, что полузащитник команды Себастьян Кристофоро проведет вторую половину сезона в Эйбаре.

В текущем сезоне 26-летний уругвайский футболист провел в футболке "фиалок" всего один поединок.

Отметим, что за итальянскую команду Кристофоро выступает с 2016 года, но весь прошедший сезон провел в аренде в Хетафе.

Ранее сообщалось, что Фиорентина на два года арендовала нападающего Вулверхэмптона Патрика Кутроне.