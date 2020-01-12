"Фиолетово-белые" прервали арендное соглашение с Понферрадиной.
Хосе Антонио Каро, realvalladolid.es
12 января 2020, 13:33
Голкипер Хосе Антонио Каро досрочно вернулся в Вальядолид из аренды в Понферрадине, сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение между клубами было рассчитано до конца сезона, но руководство "фиолетово-белых" приняло решение досрочно расторгнуть его. Возвращение Каро может быть связано с желанием мадридского Реала вернуть украинца Андрея Лунина.
В текущем сезоне Каро провел 11 поединков в Сегунде, в которых пропустил 12 голов.
Ранее сообщалось, что Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 финала Кубка Испании.
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