Испания

"Фиолетово-белые" прервали арендное соглашение с Понферрадиной.

Голкипер Хосе Антонио Каро досрочно вернулся в Вальядолид из аренды в Понферрадине, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение между клубами было рассчитано до конца сезона, но руководство "фиолетово-белых" приняло решение досрочно расторгнуть его. Возвращение Каро может быть связано с желанием мадридского Реала вернуть украинца Андрея Лунина.

В текущем сезоне Каро провел 11 поединков в Сегунде, в которых пропустил 12 голов.

Ранее сообщалось, что Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 финала Кубка Испании.

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