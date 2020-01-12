Испания

Рональд Куман не готов прямо сейчас оставить сборную Нидерландов.

Предложение руководства Барселоны сменить Эрнесто Вальверде на посту тренера команды в январе не нашло понимания у наставника национальной сборной Нидерландов Рональда Кумана — сообщает Marca.

Голландец, который ранее признался, что мечтает когда-нибудь возглавить Барселону, хочет выступить в финальном турнире Евро-2020, на котором Нидерланды будут соперником сборной Украины на групповом этапе. И лишь после чемпионата Европы готов рассмотреть предложение Барсы.

Ранее отказом на предложение возглавить Барселону в январе ответил Хави.

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