Хави намерен доработать до конца сезона в Аль-Садде.
Хави, фото ФК Аль-Садд
12 января 2020, 16:20
Хави дал принципиальное согласие возглавить Барселону, но только по окончании нынешнего сезона — сообщает Diario Sport.
Барселона окончательно решила расстаться с Эрнесто Вальверде и хочет видеть его преемником Хави. С целью убедить легенду клуба вернуться в роли тренера, с ним встречались представители руководства чемпиона Испании. Также своего товарища уговаривали ведущие игроки Барселоны.
Хави ответил, что с радостью примет это предложение, но намерен выполнить свои обязательства перед Аль-Саддом и доработать с командой до конца сезона.
Информацию о том, что Хави не покинет Аль-Садд в январе подтвердил и директор катарского клуба.
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