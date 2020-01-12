Испания

Хави намерен доработать до конца сезона в Аль-Садде.

Хави дал принципиальное согласие возглавить Барселону, но только по окончании нынешнего сезона — сообщает Diario Sport.

Барселона окончательно решила расстаться с Эрнесто Вальверде и хочет видеть его преемником Хави. С целью убедить легенду клуба вернуться в роли тренера, с ним встречались представители руководства чемпиона Испании. Также своего товарища уговаривали ведущие игроки Барселоны.

Хави ответил, что с радостью примет это предложение, но намерен выполнить свои обязательства перед Аль-Саддом и доработать с командой до конца сезона.

Информацию о том, что Хави не покинет Аль-Садд в январе подтвердил и директор катарского клуба.

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