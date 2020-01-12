Испания

Реал сумел обыграть Атлетико и выиграть Суперкубок Испании.

В финале Суперкубка Испании между собой встречались Реал и Атлетико. Королевский клуб оказался сильнее "матрасников" в серии послематчевых пенальти и завоевал трофей.

Для Зинедина Зидана это был девятый финал в качестве тренера Реала. И все девять он выиграл.

9 — Zinédine Zidane ha ganado nueve títulos en las nueve finales que ha disputado como técnico del @realmadrid, incluidas las dos ante el Atlético de Madrid (Champions League 15/16 y Supercopa 2020). Maestro. pic.twitter.com/Ley8RP8dH2 — OptaJose (@OptaJose) January 12, 2020

Кроме того, Зидан завоевал свой десятый трофей в качестве тренера мадридской команды.

Ранее сообщалось, что Вальверде — лучший игрок финала Суперкубка, несмотря на удаление.

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