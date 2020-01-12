В финале Суперкубка Испании между собой встречались Реал и Атлетико. Королевский клуб оказался сильнее "матрасников" в серии послематчевых пенальти и завоевал трофей.

Для Зинедина Зидана это был девятый финал в качестве тренера Реала. И все девять он выиграл.

Кроме того, Зидан завоевал свой десятый трофей в качестве тренера мадридской команды. 

Ранее сообщалось, что Вальверде — лучший игрок финала Суперкубка, несмотря на удаление. 

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