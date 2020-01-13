Испания

Главный тренер Реала Зинедин Зидан — о победе в Суперкубке Испании.

Реал в серии послематчевых пенальти сумел обыграть Атлетико и завоевать трофей.

"Мы приехали, чтобы выиграть трофей. Отличный финал, Атлетико играл хорошо. Поздравляю игроков и, особенности, Тибо Куртуа. Победа – заслуга футболистов, особенно в серии пенальти".

"Когда я играл – я отдавал всего себя на поле. Это в ДНК Реала, я этого прошу всех – выкладываться ради побед".

"Мы проявили терпение и выполнили большую работу. Мы начинал сезон со сложностями, но сохранили спокойствие".

"Удаление Федерико Вальверде? Он сделал то, что должен был. Фол был грубый, но он извинился перед Моратой. Он стал игроком матча и проделал отличную работу, как и все остальные", — приводит слова Зидана El Chiringuito.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Реал – Атлетико.

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