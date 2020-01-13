Испания

Эрнесто Вальверде лишился должности главного тренера каталонской команды.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде больше не будет тренировать "блаугранас". По информации Marca, об этом ему сообщил президент клуба Хосеп Мария Бартомеу.

Совет директоров принял решение уволить 55-летнего специалиста из-за неудовлетворительных результатов. В частности, последней каплей стало поражение в Суперкубке Испании от мадридского Атлетико (2:3). Во вторник, 14 января, Вальверде официально попрощается с командой и сотрудниками клуба.

Примечательно, что капитан Барселоны Лионель Месси был одним из тех, кто хотел, чтобы Вальверде остался на своем посту.

Теперь каталонский клуб находится в поисках замены испанского специалиста. Клуб по-прежнему заинтересован в услугах Хави и Рональда Кумана.

Вальверде возглавил Барселону 29 мая 2017 года, подписав контракт изначально на два года. В феврале 2019 сделка была продлена на один год. С каталонским клубом он выиграл дважды Примеру, Кубок Испании-2017/18 и Суперкубок Испании-2018.

Ранее отказом на предложение возглавить Барселону в январе ответил Хави.