Эрнесто Вальверде лишился должности главного тренера каталонской команды.
Эрнесто Вальверде, Getty Images
13 января 2020, 19:38
Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде больше не будет тренировать "блаугранас". По информации Marca, об этом ему сообщил президент клуба Хосеп Мария Бартомеу.
Совет директоров принял решение уволить 55-летнего специалиста из-за неудовлетворительных результатов. В частности, последней каплей стало поражение в Суперкубке Испании от мадридского Атлетико (2:3). Во вторник, 14 января, Вальверде официально попрощается с командой и сотрудниками клуба.
Примечательно, что капитан Барселоны Лионель Месси был одним из тех, кто хотел, чтобы Вальверде остался на своем посту.
Теперь каталонский клуб находится в поисках замены испанского специалиста. Клуб по-прежнему заинтересован в услугах Хави и Рональда Кумана.
Вальверде возглавил Барселону 29 мая 2017 года, подписав контракт изначально на два года. В феврале 2019 сделка была продлена на один год. С каталонским клубом он выиграл дважды Примеру, Кубок Испании-2017/18 и Суперкубок Испании-2018.
Ранее отказом на предложение возглавить Барселону в январе ответил Хави.
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