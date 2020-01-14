Испания

Александр Пузик по горячим следам разбирается в переменах в Барселоне.

Свершилось. То, о чем мечтал, едва ли не каждый болельщик Барселоны произошло накануне — руководство Барселоны расторгло контракт с Эрнесто Вальверде и назначило нового главного тренера. Вальверде продержался (лучшего слова и не найти) в столице Каталонии два с половиной сезона, завоевав за это время два чемпионства, Кубок и Суперкубок Испании. Очень неплохой результат для кого угодно, но не для Барселоны. Это клуб, в котором одних лишь внутренних трофеев будет мало. И с позором в Лиге чемпионов никто мириться не будет. Хотя подождите...

Вальверде, безусловно, заслуживал на еще один шанс после ужаса на Стадио Олимпико, когда Барселона проиграла 0:3 и вылетела из Лиги чемпионов от Ромы. Тогда увольнять тренера после побед в чемпионате и Кубке было бы несправедливо, но зачем было оставлять Эрнесто после 0:4 от Ливерпуля на Энфилде и проигрыша в финале Копа дель Рей? Тогда увольнение буквально висело в воздухе и Бартомеу нужно было просто решиться на логичные перемены, но боссы "блаугранас" дрогнули. И ладно бы команда играла как в лучшие времена при Гвардиоле, а эти неудачи были случайностью... Это было и близко не так.

Барселона уже тогда пребывала в кризисе, а Вальверде показал всему миру, что ему не по силам возглавлять клуб такого уровня. Например, энтренадор наотрез отказывался применять ротацию, выпуская практически в каждом матче сильнейших футболистов, а в итоге Хорди Альба, наигравший 54 матча за сезон, допускает ошибки, которые стоят Барселоне двух трофеев. И кто в этом виноват? Разве Альба? Тогда было ясно всем — Барселоне нужно действовать, но Бартомеу оказался не готов.

Теперь же Вальверде уволен посреди сезона после проигрыша в матче с Атлетико в Суперкубке Испании. Логика отсутствует. Что могло послужить катализатором увольнения? Проигрыш в полутоварищеском турнире? При этом Барселона продолжает играть ровно в тот же футбол, что и в прошлом сезоне. Так почему именно сейчас? Или до Бартомеу наконец дошло, что "кошмар Энфилда" может повториться и в этом сезоне? А тут еще и Реал оказывает конкуренцию в Ла Лиге. В общем, президент и весь совет признали свою грубейшую ошибку, допущенную прошлой весной, и теперь эта ошибка может стоит команде сезона. При Вальверде все хотя бы наверняка знали, чего ожидать от Барселоны.

Кике Сетьен — вполне подходящий тренер для "блаугранас", однако принимать команду по ходу сезона всегда очень сложно. Очевидно, что 61-летний специалист не может гарантировать результат прямо сейчас. Здесь важно понимать и то, что Сетьен был для Барселоны запасным вариантом. К нему Барса обратилась лишь после отказов Хави и Рональда Кумана. Для Сетьена наступает самый важный период в тренерской карьере и у него есть все, чтобы воспользоваться таким шансом.

Сетьен считает своим учителем Йохана Кройффа и проповедует ровно тот футбол, который характерен каталонской команде.

"Моя модель игры основана на держании мяча. Это мой принцип. Если у вас мяч, вы никогда не пропустите гол. Конечно же, если не забьете его в свои ворота сами", — говорил Сетьен несколько лет назад.

И эти слова прекрасно характеризуют его команды. Бетис под его руководством владел мячом 62,5% игрового времени, а это больше, чем, например, Барселона. Самое главное — Сетьену не нужно подстраивать команду под свою философию. "Сине-гранатовые" готовы играть в футбол Сетьена и сейчас это является, пожалуй, ключевым фактором. Именно поэтому Барселона не могла посреди сезона назначить условного Массимилиано Аллегри, у которого абсолютно другие принципы футбола и которому необходимо время для создания команды.

В этой всей истории радует одно — в Барселоне наконец перемены и команда заиграет по-новому. Футбол каталонцев при Вальверде редко был привлекательным, а теперь есть все предпосылки полагать, что магия Барселоны снова вернется.