Испания

Бывший тренер сборной Испании и Реала Висенте Дель Боске не согласен с решением руководства Барселоны.

Висенте Дель Боске считает, что экс-тренер Барселоны Эрнесто Вальверде не заслуживал увольнения.

"Мне трудно судить о том, чем руководствовалось руководство Барселоны, но решение уволить Вальверде меня удивило, – цитирует бывшего тренера Реала и сборной Испании AS. – Вальверде — один из тех тренеров, у которых есть свой стиль, к тому же результаты его команды не назовешь провальными. Впрочем, сейчас слишком легко расстаются с тренерами даже в Англии, где раньше давали достаточно времени для реализации своих идей".

Уволенного в понедельник, 13 января, Эрнесто Вальверде на посту главного тренера Барселоны сменил Кике Сетьен.

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