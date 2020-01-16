Испания

Football.ua представляет подборку комментариев испанских фанатов футбола о переходе Андрея Лунина в Реал Овьедо.

Голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин сменил клубную прописку. Первые полгода этого сезона он провел в аренде в Вальядолиде, но из-за недостатка игрового времени перебрался в Сегунду, где будет выступать за Реал Овьедо.

Некий фанат Вальядолида решил уколоть Овьедо после перехода Андрея:

"Теперь друзья из Овьедо могут поиграться с Луниным, погремушкой, которую им подкинул Мадрид".

На что получил следующий ответ: "Совсем скоро твоя команда опустится в Сегунду, и Леганес вместе с ней. Лунин через несколько лет будет играть в мадридском Реале, а мы будем смеяться над тобой".

A segunda os vais a ir tanto vosotros como el Leganés



Y en unos años Lunin titular del Madrid



Nos vamos a reír de vosotros — Felixfashion (@Felixfashion) January 15, 2020

На этом мини-конфликт не завершился:

- Типичный высокомерный мадридский фанат. Я никому не желаю вылетать во второй дивизион, Овьедо и Вальядолид должны быть в Примере

- Время очень мудро и ставит всех на свое место. Депортиво также не давал играть Феде Вальверде (как и вы Лунину), и где они сейчас?

El tiempo es muy sabio y pone a cada uno en su sitio



El Depor desprecio la cesión de Fede Valverde (como vosotros la de Lunin) y ya ves cómo está cada uno — Felixfashion (@Felixfashion) January 15, 2020

Пользователи Alexanderrr и Jonathan также обсудили этот переход:

- Только не злитесь на него, когда вас будут обвинять из столицы.

- А что у тебя со столицей? Попридержи свою ненависть.

- Со столицей Испании ничего, а вот с Реалом, который плачет 24 часа в сутки 7 дней в неделю, потому что их арендованные не играют...

- Парень, я не слежу за Вальядолидом, но, очевидно, что если вы берете на себя ответственность и подписываете молодого игрока, то, по крайней мере, должны дать ему несколько минут.

- Ты же только что сказал, что не следишь за Вальядолидом. Я тебе скажу, что Масип на два шага выше Лунина. Для Андрея было бы лучше, если бы Мадрид не думал, что их игроки должны всегда быть в основе и отправляли их для начала во второй дивизион.

Большинство фанатов все же рады видеть Лунина в Реал Овьедо.

"Когда он станет лучшим вратарем мира, можно будет говорить, что его история началась здесь. Берегите его".

Cuando sea el mejor portero del mundo, podréis decir que su leyenda empezó aquí, Felicidades y cuidadmelo 😉. — Fucanl0ng (@FuCaL0ng) January 15, 2020

estuvo a su disposición durante la mitad de la temporada el portero, que se convertirá en uno de los mejores del mundo en cinco años. Disfruta tu visualización.



Escribió a través de un traductor. — Dima Morozov (@Karych_In_Goal) January 15, 2020

Excelente operación 👏👏👏 — Pablo Villabol (@PabloVillabol) January 15, 2020

Украинец Дима Морозов попытался уверить фанатов Овьедо, что они получили настоящего таланта. "У вас появился вратарь, который через пять лет станет одним из лучших в мире. Наслаждайтесь"."Идеальный трансфер".

"Удачи ему. Ребята, у вас теперь голкипер, который в будущем будет в топ-3".

Фанаты мадридского Реала также отреагировали на трансфер своего футболиста.

"Никогда больше не отправляйте игроков в аренду в Вальядолид".