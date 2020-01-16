Football.ua представляет подборку комментариев испанских фанатов футбола о переходе Андрея Лунина в Реал Овьедо.
Андрей Лунин с одноклубником, фото Реал Овьедо
16 января 2020, 08:00
Голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин сменил клубную прописку. Первые полгода этого сезона он провел в аренде в Вальядолиде, но из-за недостатка игрового времени перебрался в Сегунду, где будет выступать за Реал Овьедо.
Некий фанат Вальядолида решил уколоть Овьедо после перехода Андрея:
"Теперь друзья из Овьедо могут поиграться с Луниным, погремушкой, которую им подкинул Мадрид".
На что получил следующий ответ: "Совсем скоро твоя команда опустится в Сегунду, и Леганес вместе с ней. Лунин через несколько лет будет играть в мадридском Реале, а мы будем смеяться над тобой".
На этом мини-конфликт не завершился:
- Типичный высокомерный мадридский фанат. Я никому не желаю вылетать во второй дивизион, Овьедо и Вальядолид должны быть в Примере
- Время очень мудро и ставит всех на свое место. Депортиво также не давал играть Феде Вальверде (как и вы Лунину), и где они сейчас?
Пользователи Alexanderrr и Jonathan также обсудили этот переход:
- Только не злитесь на него, когда вас будут обвинять из столицы.
- А что у тебя со столицей? Попридержи свою ненависть.
- Со столицей Испании ничего, а вот с Реалом, который плачет 24 часа в сутки 7 дней в неделю, потому что их арендованные не играют...
- Парень, я не слежу за Вальядолидом, но, очевидно, что если вы берете на себя ответственность и подписываете молодого игрока, то, по крайней мере, должны дать ему несколько минут.
- Ты же только что сказал, что не следишь за Вальядолидом. Я тебе скажу, что Масип на два шага выше Лунина. Для Андрея было бы лучше, если бы Мадрид не думал, что их игроки должны всегда быть в основе и отправляли их для начала во второй дивизион.
Большинство фанатов все же рады видеть Лунина в Реал Овьедо.
"Когда он станет лучшим вратарем мира, можно будет говорить, что его история началась здесь. Берегите его".
Украинец Дима Морозов попытался уверить фанатов Овьедо, что они получили настоящего таланта. "У вас появился вратарь, который через пять лет станет одним из лучших в мире. Наслаждайтесь".
"Идеальный трансфер".
"Удачи ему. Ребята, у вас теперь голкипер, который в будущем будет в топ-3".
Фанаты мадридского Реала также отреагировали на трансфер своего футболиста.
"Никогда больше не отправляйте игроков в аренду в Вальядолид".