Испания

Украинский вратарь дебютирует в новой команде в первом же матче.

Реал Овьедо объявил стартовый состав на выездной поединок чемпионата Испании в Сегунде против Альмерии.

Место в воротах получил новичок команды Андрей Лунин.

Напомним, что голкипер сборной Украины перебрался в Овьедо на правах аренды из мадридского Реала.

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