Украинский вратарь дебютирует в новой команде в первом же матче.
twitter.com/RealOviedo
16 января 2020, 20:55
Реал Овьедо объявил стартовый состав на выездной поединок чемпионата Испании в Сегунде против Альмерии.
Место в воротах получил новичок команды Андрей Лунин.
Напомним, что голкипер сборной Украины перебрался в Овьедо на правах аренды из мадридского Реала.
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