Испания

Голкипер сборной Украины не сумел парировать первый же удар в створ ворот в качестве игрока Реал Овьедо.

Реал Овьедо в рамках 23-го тура Сегунды встречается с одним из лидеров чемпионата — Альмерией. На 70-ю минуту счет в матче 1:0 в пользу хозяев.

Свой первый гол в дебютном матче Лунин пропустил после удара с 11-метровой отметки. Сам пенальти был назначен за довольно сомнительное нарушение Алехандро Аррибаса против Хосе Корпаса.

Пенальти был назначен, когда секундомер матча был на 59:38

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