Полузащитник Реала Каземиро отличился двумя голами в игре против Севильи.
Каземиро, Getty Images
18 января 2020, 19:55
В рамках 20-го тура чемпионата Испании Реал на своем поле принимал Севилью.
На 57-й и 69-й минуте матча голами отличился Каземиро. Таким образом, 27-летний футболист оформил первый дубль в карьере.
Кроме того, Каземиро стал первым бразильцем Реала с 2011 года, который оформил дубль (после Кака).
В текущем сезоне Каземиро провел 18 матчей в Примере: на его счету три гола и одна результативная передача.
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