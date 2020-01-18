Испания

Полузащитник Реала Каземиро отличился двумя голами в игре против Севильи.

В рамках 20-го тура чемпионата Испании Реал на своем поле принимал Севилью.

На 57-й и 69-й минуте матча голами отличился Каземиро. Таким образом, 27-летний футболист оформил первый дубль в карьере.

Кроме того, Каземиро стал первым бразильцем Реала с 2011 года, который оформил дубль (после Кака).

В текущем сезоне Каземиро провел 18 матчей в Примере: на его счету три гола и одна результативная передача.

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