В матче 24-го тура Сегунды Реал Овьедо ушел от поражения на 97-й минуте игры.
АНДРЕЙ ЛУНИН, ФК Овьедо
19 января 2020, 21:39
Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе на матч 24-го тура Сегунды против Уэски.
Арендованный футболист у мадридского Реала совершил ошибку, после которой Уэска забила гол. На счастье Лунина, арбитр зафиксировал положение вне игры.
На 97-й минуте Лунин начал голевую атаку своей команды: он забросил мяч в штрафную, где игроки Овьедо доставили его Ибраиму Бальде, а тот сравнял счет – 1:1.
Таким образом, Овьедо отнял очки у Уэски, которая идет на четвертой строчке в Сегунде.
Реал Овьедо – Уэска 1:1
Голы: Бальде, 90+7 – Вальдеррама, 54.
Напомним, что для Лунина это второй матч за Овьедо в текущем сезоне.
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