Форвард завершает восстановление после травмы.
Диего Коста, Getty Images
20 января 2020, 07:37
Нападающий Атлетико Диего Коста приступил к тренировкам Атлетико в общей группе, сообщает издание AS.
Форвард завершает процесс восстановления после травмы и вернулся к тренировкам вместе с партнерами по команде. В ближайшие недели 31-летний игрок должен начать выполнять упражнения на полную силу.
Коста перенес операцию по удалению грыжи шейного отдела позвоночника в ноябре и с тех пор находился в лазарете.
В текущем сезоне нападающий провел 15 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись двумя голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что повреждение получил защитник Киран Триппьер.
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