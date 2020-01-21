Испания

Клуб всеми силами старается привести Пистас в порядок.

В поединке 1/16 Кубка Испании мадридский Реал на выезде померится силами с командой Унионистас, которая выступает в третьем дивизионе.

К слову, домашний стадион хозяев изначально не был готов принять у себя гостей из испанской столицы из-за проблем с освещением. Тем не менее, матч было решено проводит на Пистас.

Поединок состоится завтра, 22 января, но как на арене будут играть команды, сказать пока сложно, так как Пистас сейчас выглядит следующим образом:

⭕️ VÍDEO | El infierno de Las Pistas amanece congelado y con un manto blanco ante el choque @UnionistasCF vs @realmadrid @carrusel | @ellarguero pic.twitter.com/mF9cdtStNg — SER Salamanca (@SERSalamanca) January 21, 2020

Ранее сообщалось, что к кубковому поединку успеет подготовиться форвард мадридцев Карим Бензема.