Клуб всеми силами старается привести Пистас в порядок.
Игроки Реала, getty images
21 января 2020, 12:46
В поединке 1/16 Кубка Испании мадридский Реал на выезде померится силами с командой Унионистас, которая выступает в третьем дивизионе.
К слову, домашний стадион хозяев изначально не был готов принять у себя гостей из испанской столицы из-за проблем с освещением. Тем не менее, матч было решено проводит на Пистас.
Поединок состоится завтра, 22 января, но как на арене будут играть команды, сказать пока сложно, так как Пистас сейчас выглядит следующим образом:
Ранее сообщалось, что к кубковому поединку успеет подготовиться форвард мадридцев Карим Бензема.