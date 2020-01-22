Испания

"Небесные" нацелились на хавбека Саутгемптона.

Полузащитник Саутгемптона Ориоль Ромеу попал в сферу интересов Сельты, сообщает издание Marca.

Испанский клуб находится в поисках замены для Станислава Лоботки и попытается приобрести Ромеу. "Небесные" готовы заплатить за центрального хавбека около 20 млн евро.

Действующий контракт Ромеу с Саутгемптоном рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 22 поединка в футболке "святых".

Ранее сообщалось, что Сельта арендовала защитника Джейсона Мурильо.

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