Уругвайцу не было равных в последнем месяце 2019 года.
Луис Суарес, getty images
06 января 2020, 17:14
Официальный твиттер Примеры объявил о том, что нападающий Барселоны Луис Суарес стал лучшим игроком в декабре 2019 года.
Уругвайский футболист в трех поединках заключительного месяца года сумел забить три гола, а также сделать пять результативных передач в чемпионате Испании.
Всего на счету Суареса 11 забитых голов и семь ассистов в 17 поединках Примеры в текущем сезоне.
Ранее нападающий каталонцев высказал свое мнение о нынешней форме и выступлениях "блаугранас" в розыгрыше.