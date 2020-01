Официальный твиттер Примеры объявил о том, что нападающий Барселоны Луис Суарес стал лучшим игроком в декабре 2019 года.

Уругвайский футболист в трех поединках заключительного месяца года сумел забить три гола, а также сделать пять результативных передач в чемпионате Испании.

🌟 @LuisSuarez9 🌟



The @FCBarcelona striker is the #LaLigaSantander Player of the Month for December. 👏👏 pic.twitter.com/UPuGdnFZDU