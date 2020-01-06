Испания

Уругвайцу не было равных в последнем месяце 2019 года.

Официальный твиттер Примеры объявил о том, что нападающий Барселоны Луис Суарес стал лучшим игроком в декабре 2019 года.

Уругвайский футболист в трех поединках заключительного месяца года сумел забить три гола, а также сделать пять результативных передач в чемпионате Испании.

Всего на счету Суареса 11 забитых голов и семь ассистов в 17 поединках Примеры в текущем сезоне.

Ранее нападающий каталонцев высказал свое мнение о нынешней форме и выступлениях "блаугранас" в розыгрыше.