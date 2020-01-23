Испания

Клуб из Мадрида усилился 19-летним нападающим Малаги Уго Вальехо.

Королевский клуб подписал 19-летнего форварда Уго Вальехо, сообщает испанское издание AS. В ближайшее время о трансфере объявят официально.

У молодого нападающего истекал контракт с "анчоусами" по окончанию этого сезона. Боссы Малаги приняли предложение мадридского Реала и продали игрока. Но остаток нынешнего чемпионате Сегунды Вальехо проведет в Депортиво на правах аренды.

Испанский вингер был нечастым гостем стартового состава Малаги. Уго провел лишь 285 в нынешнем сезоне. Это связано с тем, что футболист отказывался подписывать с клубом новое соглашение.

Ранее интерес к Уго Вальехо проявляли Барселона, Валенсия и Атлетико.