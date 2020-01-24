Испания

Главным претендентом на французского полузащитника считается лондонский Арсенал.

Хавбек Атлетико Тома Лемар может покинуть клуб, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и дать возможность "матрасникам" подписать Эдинсона Кавани, сообщает Marca.

Лемар перешел в Атлетико летом 2018 года за 72 млн евро, став на тот момент самым дорогим новичком в истории "индейцев". При этом 30% прав на футболиста остались у Монако.

Однако заиграть в Мадриде Тома не сумел. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в Ла Лиге, но не отметился ни одним результативным действием.

Наиболее вероятным кандидатом на подписание Лемара считается Арсенал, который уже не раз проявлял интерес к французу.