Испания

Football.ua разбирается с ситуаций в Барселоне, возникшей после травмы Луиса Суареса.

Середина сезона. Барселона возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, уверенно прошла в 1/8 финала Лиги чемпионов и вскоре вступит в борьбу за национальный Кубок. Из очевидных минусов — вылет из Суперкубка Испании. На этой ноте руководство "блаугранас" приняло решение уволить Эрнесто Вальверде и его тренерский штаб. Решение, мягко говоря, запоздалое, о чем мы уже говорили в отдельном материале, а теперь пришло время обсудить первую большую проблему нового энтренадора "блаугранас" Кике Сетьена. Речь о травме Луиса Суареса.

Уругваец в последнее время страдал от дискомфорта в правом колене, а теперь откладывать уже некуда — операция была необходима. Восстановление займет четыре месяца, а это значит, что в самом важном отрезке сезона Барселона останется без основного центрального нападающего и попросту важнейшего механизма в построениях атаки команды. Что же делать Барселоне и каковы есть пути решения этой проблемы?

Сперва давайте разберемся с кадрами "сине-гранатовых". Прямо сейчас напрашивается вариант с переводом Антуана Гризманна в центр, где он чувствует себя намного лучшем чем на фланге. Тогда Сетьену предстоит определиться с третьим футболистом в атаке и здесь у него есть отличный выбор — Усман Дембеле, Ансу Фати или же Карлос Перес. Также не исключаем вариант с переходом к схеме 4:4:2, ведь в полузащите достаточно отличных футболистов, а Видалю или Ракитичу постоянно не хватает игровой практики. Таким путем Сетьен убьет двух зайцев — решит проблему в атаке и предоставит больше времени кому-то из хавбеков.

Второй вариант. Оставить все как есть, а именно Гризманна слева и взять готового центрального форварда за немалые деньги. Учитывая, что есть реальная вероятность провалить сезон, и вспоминая склонность каталонцев в последнее время тратить огромные деньги, этот вариант точно не стоит отбрасывать. Кажется, что Бартомеу сейчас на грани отчаяния и точно найдет 50-70 миллионов евро, если это будет необходимо.

В целом, ситуация абсолютно не критичная, но как всегда есть подводные камни. Например, если же Гризманна переведут в центр нападения, а он получит травму или дисквалификацию. Решать вопрос тренерскими изысками вроде перевода Месси в центр или же опять-таки выходить на трансферный рынок прямо сейчас? Кевин-Принс Боатенг уже наверняка на телефоне и не прочь еще полгода позагорать на солнечных пляжах Барселоны. А если серьезно, то какие варианты есть у "блаугранас", если говорить о полугодичной аренде форварда, способного хотя бы наполовину заменить Суареса?

В Париже играет нападающий топ-класса, в которого уже не верят, и он вот уже несколько месяцев подыскивает себе новый клуб. Вы наверное уже догадались, что речь идет об Эдинсоне Кавани. Было бы очень логично арендовать уругвайца до лета, а затем решать — предлагать ему полноценный контракт или нет. Правда, на горизонте есть Атлетико, который готов брать форварда прямо сейчас, да и уговорить 32-летнего игрока на условия Барселоны будет проблематично — Кавани наверняка будет требовать контракт на несколько лет прямо сейчас. А один возрастной уругваец у Барселоны уже имеется.

Если уже заговорили об уругвайцах, то как не обратить внимание на Кристиана Стуани, который в свои 33 разрывает Сегунду с Жироной? Стуани остался верен каталонскому клубу и не покинул его после понижения в классе, даже несмотря на предложения от команд Примеры. 16 голов и 1 ассист в 18 матчах — Стуани в огне! И если говорить о трансфере, то здесь одни плюсы для всех.

Разумеется, кроме Жироны, ведь в игровом плане она очень потеряет и вполне возможно не сможет оставаться конкурентной даже в Сегунде. А если говорить о плюсах, то Барса получит первоклассного форварда за небольшие деньги, которому не понадобится время на адаптацию. А сам Кристиан получит уникальный шанс поиграть с лучшими футболистами планеты. Союз, который потенциально может быть идеальным. И зачем Барсе тот Кавани?!

Еще три варианта, о которых много говорят в прессе, — это форварды Интера, Лос-Анджелеса и Осасуны Габигол, Карлос Вела и Хими Авила соответственно. Авила блестяще проводит сезон, забив 10 голов и отдав три ассиста за скромную Осасуну, но есть уверенность, что этому футболисту понадобится время на адаптацию в Барсе, что не входит в планы команды. Вела — невероятно техничный футболист, однако Барсе нужен форвард иного плана. Такого, как Габигол. Правда, бразилец провалился в Интере, и нет никаких гарантий, что он будет полезен Сетьену. Очень интересно, на ком же остановит свой выбор новый тренер каталонцев и как он справится с этой проблемой.