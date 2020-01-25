Испания

Ультрас Валенсии и Барселоны устроили настоящее сражение перед матчем 21-го тура чемпионата Испании.

В матче 21-го тура первенства Ла Лиги между Валенсией и Барселоной любителей футбола наверняка ожидает бескомпромиссное сражение на Месталье, однако первый взрыв страстей произошел на улицах Валенсии за несколько часов до матча.

Как сообщает AS, на подходах к Месталье ультрас Валенсии и Барселоны устроили настоящее побоище:

💥 Terribles imágenes en los aledaños de Mestalla

🎥 Pelea multitudinaria entre ultras del Valencia y el Barça pic.twitter.com/enop8rlE2q — Diario AS (@diarioas) January 25, 2020

Матч Валенсия — Барселона состоится в субботу, 25 января. Начало в 17:00 по киевскому времени.

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