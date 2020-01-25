Ультрас Валенсии и Барселоны устроили настоящее сражение перед матчем 21-го тура чемпионата Испании.
В матче 21-го тура первенства Ла Лиги между Валенсией и Барселоной любителей футбола наверняка ожидает бескомпромиссное сражение на Месталье, однако первый взрыв страстей произошел на улицах Валенсии за несколько часов до матча.
Как сообщает AS, на подходах к Месталье ультрас Валенсии и Барселоны устроили настоящее побоище:
Матч Валенсия — Барселона состоится в субботу, 25 января. Начало в 17:00 по киевскому времени.
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