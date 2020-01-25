Испания

Специалист высказался о своем первом поражении на посту главного тренера Барселоны.

Каталонская Барселона в поединке против Валенсии потерпела первое поражение под руководством Кике Сетьена (2:0).

Главный тренер "сине-гранатовых" прокомментировал неудачу своей команды, отметив негативные аспекты игры подопечных.

"Лучшее, что произошло в первом тайме — мы ушли на перерыв при счете 0:0. Мы играли не очень хорошо. Во втором тайме ситуация изменилась в лучшую сторону, но этого оказалось мало".

"Мы сделали слишком много бессмысленных передач. Нам нужно как-то решать это проблему", — заявил Кике Сетьен после завершения матча.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Валенсия — Барселона.

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