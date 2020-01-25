Испания

Экс-футболист сборной Англии высказался о поражении Барселоны в матче против Валенсии.

Каталонская Барселона в поединке против Валенсии потерпела первое поражение под руководством Кике Сетьена (2:0).

Бывший нападающий сборной Англии, ныне работающий экспертом на телевидении, Гари Линекер довольно резко отреагировал на неудачу "сине-гранатовых" и призвал уволить испанского специалиста.

"Сетьен – на выход", – написал Линекер в своем Twitter.

Стоит отметить, что Линекер выступал в Барселоне в период с 1986 по 1989 год. За каталонский клуб он провел 103 матча, в которых забил 42 гола.

Напомним, Кике Сетьен возглавил Барселону в январе этого года, сменив на посту главного тренера Эрнесто Вальверде.

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