Испания

Форвард высказал свое мнение о неприятном эпизоде.

Нападающий Атлетика Иньяки Вильямс заявил, что стал жертвой расистов во время поединка 21-го тура Примеры против Эспаньола.

"Ни один черный игрок или любой другой игрок не должен слышать это. Это совершенно не в порядке, люди должны ходить на матчи, чтобы повеселиться. Они должны поддерживать свои команды, так как футбол — командный вид спорта, и его следует играть в дружеской атмосфере".

"Очень грустно, что мы увидели расизм на футбольном матче в 2020 году. Это печальный день, поскольку таким инцидентам не место в футболе", — сказал Вильямс официальному сайту клуба.

К слову, каталонцы вырвали ничью у басков на заключительных минутах, что позволило им покинуть последнее место.